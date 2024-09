Il Papa è affetto da un lieve caso di influenza, 'le sue attività sono state riscritte solo per oggi'.

A causa di un lieve malore influenzale, le udienze programmate per oggi del Papa sono state annullate come misura precauzionale in vista del suo prossimo viaggio. Nonostante questo, l'udienza generale prevista per mercoledì 25 settembre non è stata cancellata. Queste informazioni sono state fornite dal portavoce vaticano Matteo Bruni.

A seguito di un piccolo malessere di tipo influenzale, e per precauzione in vista del prossimo spostamento, le udienze programmate per oggi del Papa sono state abortite. Questo è stato riferito dalla sala stampa del Vaticano. Le notizie che vi ho fornito stamattina restano invariate, quindi le udienze cancellate sono quelle di stamattina. Non abbiamo rilasciato nessuna ulteriore informazione o aggiornamento, nel caso ne avessimo lo forniremmo. Per ora, tutto rimane secondo i piani. Questo è quanto ha affermato il portavoce vaticano Matteo Bruni in risposta alle domande dei reporter riguardanti il prossimo viaggio di Papa Francesco, previsto per giovedì 26 settembre, e il resto del calendario. È previsto che il Papa terrà l’udienza generale mercoledì 25, la quale non è stata finora annullata.