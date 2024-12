La supplica del Papa per la pace in Medio Oriente e oltre

Un appello per la pace dal Mediterraneo

Durante l’Angelus, il Papa ha lanciato un accorato appello alla “Madunnuccia”, figura venerata in Corsica, affinché interceda per la pace nel mondo. La sua supplica è stata rivolta non solo alle terre che si affacciano sul Mediterraneo, ma ha abbracciato anche regioni lontane, evidenziando l’importanza della pace in un contesto globale sempre più complesso.

La Terra Santa nel cuore del messaggio

Il Santo Padre ha sottolineato l’importanza della Terra Santa, luogo di nascita di Gesù e simbolo di speranza per molti. “Pace per la Palestina, per Israele”, ha esclamato, richiamando l’attenzione sulla necessità di un dialogo costruttivo e di una risoluzione pacifica dei conflitti. La sua voce si è levata forte e chiara, invitando tutti a riflettere sull’importanza della coesistenza pacifica tra le diverse culture e religioni che abitano queste terre.

Un messaggio universale di speranza

Oltre alla richiesta di pace per il Medio Oriente, il Papa ha esteso la sua supplica anche al Libano, alla Siria e al Myanmar, paesi segnati da conflitti e sofferenze. La sua invocazione è un richiamo alla responsabilità collettiva di ciascuno di noi nel promuovere la pace e la giustizia. In un mondo in cui le divisioni sembrano aumentare, il messaggio del Papa risuona come un invito a costruire ponti anziché muri, a cercare il dialogo anziché il conflitto.