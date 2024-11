Il pensiero di Emma Nolde nel suo album Nuovospaziotempo

Milano, 14 nov. (askanews) – E’ una delle voci più interessanti del nuovo panorama musicale italiano, Emma Nolde esce con l’album Nuovospaziotempo, nato in studio a Livorno con cui vuole raccontare il suo rapporto con il tempo.

“Ho iniziato tantissimo a riflettere sul fatto che ci muoviamo sempre costantemente e oltre a riflettere e a pensare tantissimo a questo sono nate delle canzoni che poi alla fine sono diventate 11 e hanno preso parte, insomma, questa raccolta dove si spazia un po’ tra il futuro e il presente”.

Emma ha scelto di vivere nel paese dove è nata, lontana dalla frenesia delle grandi città.

“La scelta di continuare a stare a San Miniato in provincia di Pisa in realtà per me è un modo per continuare a essere sicura di scrivere ciò di cui io ho bisogno. Secondo me in questo momento io non ho bisogno di altri stimoli, di altri stimoli esterni, quindi mi trasferirò semmai in alta città. Quando vorrò voglia di avere stimoli nuovi oppure di cambiare il genere musicale, per adesso i boschi mi aiutano”.

Nel disco ci sono le collaborazioni con Niccolò Fabi, Mecna e Nayt, artisti diversi fra di loro, ma che con Emma hanno trovato un linguaggio comune.

“Scriviamo tutti e quattro in modo che la parola sia al centro di tutto, secondo me questo è ciò che ci accomuna di più”.

Dopo una breve pausa dagli oltre 30 appuntamenti live del tour estivo che hanno visto Emma esibirsi anche al Circo Massimo di Roma in apertura al concerto di Fabi Silvestri Gazzè riparte in tour per farsi ascoltare e conoscere.