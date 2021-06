Il petfood è un business da 2 miliardi. E ora è anche fresco

Milano, 22 giu. (askanews) – Oggi in Italia vivono 60 milioni di animali domestici, praticamente uno ogni abitante. Sette milioni sono cani mentre i gatti toccano i 7 milioni e mezzo. Da soli questi numeri bastano a darci l’idea delle dimensioni di un mercato, quello del cibo per animali domestici, che in Italia nel 2020 ha raggiunto i 2 miliardi di valore e che è cresciuto del 2,8% rispetto ai 12 mesi precedenti, confermandosi uno dei mercati più dinamici degli ultimi 20 anni.

L’attenzione all’alimentazione degli amici a quattro zampe, infatti, nel tempo è andata crescendo e questo ha contribuito ad allungarne l’aspettativa di vita, raddoppiata in 30 anni. L’interesse del consumatore è sempre più rivolto ad alimenti funzionali che si collocano in una fascia super-premium, con una qualità elevata e un alto valore del servizio offerto.

Proprio in questa fascia si colloca una novità per il mercato italiano ed europeo che estende di fatto la cosiddetta terza gamma, quella del cibo fresco, al mondo del petfood.

Freskissimo infatti è una nuova linea di alimenti per cani e gatti né secchi né umidi, già cotti e disponibili nei reparti frigo dei supermercati. Si tratta di un prodotto monoproteico a base di carne italiana, pollo, tacchino o suino, che non richiede l’intgrazione con altri alimenti perché una razione giornaliera contiene gli elementi nutritivi necessari al loro benessere, come le vitamine essenziali e i sali minerali oltre alle proteine dei piselli. Le sue caratteristiche rispondono alle esigenze sempre più ricercate di chi ha un animale domestico: una cottura delicata, un’alta digeribilità e un’elevata masticabilità che lo rende adatto all’alimentazione di cani e gatti di tutte le età. A questo si aggiunge la facilità di utilizzo: porzionato in confezioni apri e chiudi con le indicazioni per la razione giornaliera consigliata per ogni animale, in base a peso ed età.