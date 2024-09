Il Pontefice a Singapore: 'Non lasciate che i marginalizzati siano privati del progresso'

Il Pontefice a Singapore: 'Non lasciate che i marginalizzati siano privati de...

Durante il suo discorso alle autorità Singapore, nel corso dell’ultima fase del suo pellegrinaggio attraverso Asia e Oceania, Papa Francesco ha sottolineato l’importanza di evitare la marginalizzazione di individui a causa di un eccessivo entusiasmo per il merito e un eccesso di realismo. Ha espresso il desiderio che si ponga una particolare enfasi sui poveri, gli anziani e la protezione dei lavoratori immigrati, e che vi sia un continuo impegno per migliorare la qualità della vita per tutti i residenti di Singapore.

Francesco ha sottolineato che, nonostante i progressi tecnologici e l’evoluzione dell’intelligenza artificiale, non dovremmo dimenticare l’importanza delle relazioni umane autentiche. Ha suggerito che queste tecnologie dovrebbero essere utilizzate per promuovere la comprensione e la solidarietà, piuttosto che per creare un’isolamento pericoloso e un’illusione di realtà.

Inoltre, ha affermato che Singapore ha un ruolo significativo da svolgere nell’arena internazionale, considerando le minacce di conflitti e guerre. Ha elogiato il paese per il suo impegno nel promuovere il multilateralismo e un sistema di regole condivise.

Francesco ha incoraggiato Singapore a continuare il suo spirito di unità e fratellanza, contribuendo così al benessere comune di tutti i popoli e nazioni. Ha concluso, esortando il paese a mantenere il suo impegno verso lo sviluppo sostenibile e la protezione del creato, affermando che questo atteggiamento può servire da esempio per gli altri paesi per affrontare le loro sfide ambientali in modo innovativo.

“Siamo di fronte a un periodo di emergenza ecologica, e non dobbiamo minimizzare l’effetto che una nazione piccola come Singapore potrebbe esercitare su di essa – ha enfatizzato Bergoglio -. La vostra posizione privilegiata vi fornisce accesso a risorse finanziarie, tecnologiche e umane, risorse che possono stimolare l’innovazione per la protezione del nostro ambiente comune”.