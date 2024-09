Il Pontefice afferma: 'Nell'evoluzione umana e spirituale, le donne occupano una posizione primaria'.

Nel suo intervento rivolto alle autorità di Papua Nuova Guinea, Papa Francesco ha citato le parole del governatore generale Bob Bofend Dadae riguardo l’importanza delle donne nella società, sottolineando spontaneamente: “Sono le donne che fanno avanzare una nazione. Le donne hanno il potere di dare vita, di costruire, di far prosperare una nazione. Non dimentichiamo le donne, che stanno al vertice dello sviluppo umano e spirituale”. Nel suo discorso introduttivo, il governatore Dadae aveva affermato: “Vogliamo riconoscere l’importanza della donna e dare voce alla necessità di protezione. Il femminile non rappresenta semplicemente un genere, ma un dono speciale di Dio per dar vita a una nazione, e come madre natura protegge e sostiene l’umanità”. “Santità, in un mondo pieno di avidità e caos, il suo messaggio verrà ascoltato in modo più incisivo dal mondo per valorizzare e rispettare l’affermazione delle donne in un mondo libero”, aveva aggiunto. Dadae ha dichiarato inoltre che “l’atto di Dio di prendere una costola dall’uomo per creare la donna illustra la relazione paritaria tra i sessi come uguali, e sottolinea la necessità di riconoscere e rispettare i diritti delle donne e di garantire ai bambini, agli anziani e ai più indifesi nel nostro contesto sociale il rispetto che meritano”.