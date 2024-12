Un momento di condivisione e accoglienza per chi vive in difficoltà

Un Natale di condivisione e accoglienza

La basilica di Santa Maria in Trastevere ha ospitato un evento significativo che ha unito oltre 80mila persone in tutta Italia, grazie alla tradizione del pranzo di Natale con i poveri organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio. Questo gesto di solidarietà ha visto la partecipazione di volontari e ospiti, creando un’atmosfera di calore e umanità. Non solo a Roma, ma in tutto il mondo, circa 250mila persone hanno potuto sedersi a tavola, condividendo un pasto e un momento di gioia.

Un menù tradizionale per un messaggio di pace

Il pranzo ha offerto un menù tipico delle festività: lasagne, polpettone, lenticchie e panettone, simboli di una tradizione culinaria che unisce le famiglie italiane. Durante il pasto, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di conversare e festeggiare insieme, abbattendo le barriere della solitudine. Andrea Riccardi, fondatore della Comunità, ha sottolineato l’importanza di questi momenti, invitando la società a diventare più fraterna e accogliente. Le parole di Riccardi risuonano come un appello a costruire una comunità più solidale, dove nessuno venga lasciato indietro.

Storie di vita e speranza

Tra i partecipanti, storie di vita che toccano il cuore. Gemma, una siriana arrivata grazie ai corridoi umanitari, ha espresso la sua speranza per la pace nel mondo. Antonino, un siciliano che ha vissuto per strada, ora aiuta chi si trova in difficoltà, dimostrando che la solidarietà può trasformare le vite. Anche il piccolo Alì, venuto da Gaza, ha portato un sorriso, esprimendo la sua gioia per il pranzo. Questi racconti evidenziano come la Comunità di Sant’Egidio non solo offre un pasto, ma crea legami umani e opportunità di rinascita.

Il ruolo delle istituzioni e dei volontari

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha partecipato all’evento, sottolineando l’importanza di una città che si prende cura dei suoi cittadini più vulnerabili. La presenza delle istituzioni in momenti come questi è fondamentale per rafforzare il messaggio di inclusione e supporto. Ogni pranzo è reso possibile grazie al lavoro instancabile dei volontari e alla generosità di chi contribuisce, come il numero solidale 45586, attivo fino al 29 dicembre. Le iniziative della Comunità non si fermano qui; nei prossimi giorni, sono previsti ulteriori eventi di distribuzione di pasti e regali, anche nelle carceri, per portare un po’ di calore a chi vive in situazioni di difficoltà.