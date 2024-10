Il premier ungherese Orban in visita in Georgia dopo le elezioni

Tbilisi, 28 ott. (askanews) – Il primo ministro ungherese Viktor Orban è arrivato a Tbilisi per una visita di due giorni, in un momento di crisi politica per la Georgia dopo le elezioni parlamentari, vinte dal partito al governo ma denunciate come truccate dall’opposizione.

I risultati non sono stati per ora ufficialmente riconosciuti dall’Unione europea che aspetta le conclusioni degli osservatori internazionali. L'”International Election Observation Mission”, guidata dall’Ufficio per le le istituzioni democratiche e i diritti umani dell’Osce (Odihr) ha già rilevato molte irregolarità, intimidazioni e pressioni sugli elettori.

“Qualunque cosa dica, il signor Orban durante la sua visita in Georgia, non rappresenterà l’Unione europea”, ha precisato l’Alto rappresentante dell’Ue per la politica estera e di sicurezza europea, Joseph Borrell. L’Ue ha definito la visita di Orban nell’ambito di “rapporti bilaterali”.