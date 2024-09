Il primo consenso è stato ottenuto dal disegno di legge sulla sicurezza, che impone restrizioni sulla sim e sulla cannabis.

Il disegno di legge sulla sicurezza, criticato dalle opposizioni, è stato approvato alla Camera e procede ora al Senato. Le novità includono l'uso di bodycam per la polizia, norme più severe su rivolte carcerarie, distribuzione di sim ai migranti, azioni rafforzate contro madri detenute e sanzioni più dure per ostacolare opere pubbliche strategiche. Inoltre, comprende misure contro l'occupazione abusiva, per la protezione legale delle forze dell'ordine e contro la cannabis light. È stato approvato l'ordine del giorno della Lega sulla castrazione chimica.