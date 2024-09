Il progetto di legge sulla sicurezza impedisce l'utilizzo del telefono cellulare per gli individui non appartenenti all'Unione Europea che non possiedono un permesso di soggiorno.

La nuova regolamentazione citata nel ddl Sicurezza riportato da La Repubblica prevede che i residenti non europei, per acquistare un telefono cellulare, dovranno fornire non solo i documenti di identità ma anche una copia del permesso di soggiorno.

Un’ulteriore restrizione è prevista per i residenti non europei riguardo l’acquisto di telefoni cellulari, come citato in un articolo del ddl Sicurezza riportato da La Repubblica. Secondo questa nuova regolamentazione, i documenti di identità non saranno l’unico requisito richiesto al consumatore per l’acquisto di un dispositivo mobile; se il cliente proviene da un Paese non facente parte dell’Unione europea, sarà necessario fornire anche una copia del permesso di soggiorno che detiene.