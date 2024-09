Il progetto di Meloni in Albania avrà inizio nelle prossime settimane.

Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, ha affermato che ci vorranno alcune settimane per completare un importante progetto, nonostante avrebbe preferito iniziarlo prima. Ha poi discusso dell'innovativo concetto introdotto dal governo italiano che prevede centri per la gestione delle domande di asilo in una nazione estera sotto giurisdizione italiana ed europea, affermando la sua fiducia nel suo successo come elemento deterrente per evitare la criminalità.

Proseguendo seriamente con questo progetto, ci serviranno altre settimane per completarlo perfettamente. Anche se avrei preferito iniziarlo prima, non sono contrariata se ci vorranno altri giorni dato che il mondo ha gli occhi fissi su questa impresa. Queste sono le parole di Giorgia Meloni, la presidente del Consiglio, rispondendo a un quesito dopo l’incontro con il primo ministro britannico, Keir Starmer. Il concetto di centri per gestire le domande di asilo sotto la giurisdizione italiana ed europea in una nazione estera, introdotto dal governo italiano, non era stato mai provato prima. Se funziona, come io credo, tutti comprenderanno che esiste un elemento deterrente fondamentale per evitare di affidarsi ai criminali.