Un'iniziativa di integrazione e sostegno per donne migranti e pazienti oncologiche in Campania.

Un’iniziativa di solidarietà e integrazione

Nel cuore della Campania, un’iniziativa innovativa sta prendendo forma: il “Progetto Sveva”, un laboratorio di sartoria che coinvolge donne migranti nella creazione di turbanti e copricapo destinati a pazienti oncologiche. Questo progetto, lanciato nel 2023, rappresenta non solo un’opportunità di lavoro per le partecipanti, ma anche un gesto di grande solidarietà verso chi sta affrontando una delle sfide più difficili della vita.

Il ruolo della cooperativa sociale

Il progetto è stato fortemente voluto dal consigliere regionale Tommaso Pellegrino e realizzato in collaborazione con la Cooperativa sociale ‘Il Sentiero’ di Teggiano. Questa cooperativa si distingue per il suo impegno nell’integrazione sociale e nel supporto a persone in difficoltà. Grazie a questa sinergia, le donne migranti, attualmente accolte in diverse località del Salernitano come Atena Lucana, Sant’Arsenio, Sanza, Buonabitacolo e Montesano sulla Marcellana, hanno l’opportunità di esprimere la loro creatività e abilità sartoriali, contribuendo a un progetto che ha un impatto diretto sulla comunità.

Un messaggio di speranza e resilienza

Il “Progetto Sveva” non è solo un laboratorio di sartoria, ma un simbolo di speranza e resilienza. Le donne coinvolte, molte delle quali hanno affrontato esperienze difficili nel loro percorso migratorio, trovano in questo progetto un modo per ricostruire la propria vita e contribuire attivamente al benessere degli altri. I turbanti e i copricapo realizzati non sono solo accessori, ma rappresentano un abbraccio di solidarietà verso le pazienti oncologiche, che spesso si trovano a combattere contro la solitudine e la malattia.

Un futuro di opportunità

Guardando al futuro, il “Progetto Sveva” ha l’ambizione di espandere le sue attività, coinvolgendo un numero sempre maggiore di donne migranti e ampliando la gamma di prodotti realizzati. L’obiettivo è quello di creare un vero e proprio marchio che possa essere riconosciuto per la qualità e il valore sociale dei suoi prodotti. In questo modo, non solo si offre un’opportunità di lavoro, ma si promuove anche un messaggio di inclusione e rispetto per la diversità.