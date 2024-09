Il Psd'Az saluta Maieli, portiamo il nostro concetto di sardismo in Fi.

Piero Maieli, un consigliere regionale che era precedentemente con il Psd’Az, ci ha informato del suo passaggio a Forza Italia insieme ai suoi colleghi Gianni Chessa e Alfonso Marras. Questa mossa era prevedibile da tempo, soprattutto dopo la loro sospensione dal partito dei Quattro Mori subito dopo le elezioni regionali di febbraio. Questa mattina a Roma, i tre sono stati ufficialmente accolti in Forza Italia da Antonio Tajani, leader del partito, Paolo Barelli e Maurizio Gasparri, leader della Camera e del Senato, e Pietro Pittalis, segretario regionale. Inoltre, Maieli descrive Forza Italia come un partito in rapido crescita e uno spazio moderato, dove lui e i suoi colleghi si sono subito sentiti a casa. Con loro, si uniscono anche Angelo Cocciu, Ivan Piras e Giuseppe Talanas, portando il numero di membri di Forza Italia nel Consiglio regionale a sei. Questo rende Forza Italia il secondo gruppo di opposizione, dopo Fratelli d’Italia. Si dice che Tajani stia programmando una visita in Sardegna per incontrare questo nuovo gruppo e definire la nuova direzione politica. Queste mosse arrivano tra la fine del mandato Solinas e l’inizio della nuova gestione. Vale la pena ricordare che il Psd’Az era già in crisi, avendo perso i consiglieri Franco Mula e Stefano Schirru, seguiti poco dopo da Maieli, Chessa e Marras, che ora sono passati a Forza Italia.