Il rapporto di Mario Draghi è autorevole, secondo Mattarella.

Il presidente Sergio Mattarella ha discusso della competitività europea in relazione all'industria tecnologica durante il meeting Cotec a Las Palmas. Questo tema è stato anche oggetto di un rapporto di Mario Draghi per una riflessione strategica a Bruxelles, evidenziando la differenza di produttività tra l'Unione Europea, gli Stati Uniti e la Cina.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha recentemente affrontato un argomento molto attuale e significativo durante il meeting Cotec a Las Palmas. Questo argomento è stato anche l’oggetto di un influente rapporto di Mario Draghi, parte integrante del processo di riflessione strategica attualmente in corso a Bruxelles. Come sappiamo tutti, il rapporto ruota attorno alla competitività europea, evidenziando come la differenza di produttività tra l’Unione Europea, gli Stati Uniti e la Cina sia imputabile principalmente all’industria tecnologica.