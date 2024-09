Il referendum sulla cittadinanza ha ottenuto oltre 330mila firme: il sistema si era bloccato a causa dell'eccessivo numero di accessi.

Si sta svolgendo una raccolta firme per un referendum che vuole ridurre da 10 a 5 anni il tempo necessario per concedere la cittadinanza agli stranieri in Italia. Attualmente, sono state raccolte oltre 330 mila firme, ma l'obiettivo è di 500 mila. Un sovraccarico di utenti ha causato problemi al sistema digitale del Ministero della Giustizia, il quale è stato poi ripristinato.

