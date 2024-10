Il Regno di Babbo Natale di Vetralla al Lucca Comics e Games

Roma, 30 ott. – Dopo 58 anni, il Natale sbarca anche al Lucca Comics & Games, la fiera internazionale del fumetto, gioco, videogioco, narrativa fantasy, manga, anime, cinema d’animazione, serie tv, cosplay. E per regalare una vera e propria magia all’interno di questo evento, il secondo per importanza al mondo, che sta incantando adulti e piccini, è stato scelto Il Regno di Babbo Natale di Vetralla. La celebre struttura non è più solo un’attività, ma un mondo che sta caratterizzando il Natale contemporaneo. Fatto di storie, canzoni, personaggi originali che affollano l’imponente struttura che oggi poggia su 8 mila metri quadrati, ma anche tutte le sue iniziative fuori territorio. Ecco perché in questi giorni a Lucca, nell’area del Lucca Junior, Il Regno di Babbo Natale è presente con uno stand, diventato in pochissimo tempo la vera attrazione dell’area dedicata ai più piccoli, dove viene presentato il libro Lucy e il Segreto di Natalloween, una meravigliosa fiaba illustrata edita da Gribaudo che dopo tre giorni dall’uscita in libreria e sulle piattaforme, è già in seconda ristampa. Magia, emozioni, colori e tanto divertimento per tutti. Il Regno di Babbo Natale segna una svolta al Lucca Comics & Games, colorando il Natale nel cuore di bambini da 0 a 1000 anni.