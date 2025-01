Il contesto attuale delle disuguaglianze

In un’epoca segnata da conflitti e disuguaglianze crescenti, il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, ha lanciato un appello forte e chiaro per il ritorno alla coesione sociale. Durante l’inaugurazione di Agrigento Capitale della Cultura, ha richiamato l’attenzione su come la separazione e la divisione tra gli esseri umani possano portare a conseguenze devastanti. Le guerre che insanguinano l’Europa e il Mediterraneo, insieme alle violazioni dei diritti umani, sono un monito che non può essere ignorato. La necessità di ricomporre e rigenerare la coesione è più urgente che mai.

Il messaggio di Empedocle e la sua attualità

Mattarella ha citato Empedocle, il filosofo greco che sosteneva che l’unità degli elementi fosse la scintilla della nascita di ogni cosa. Questo richiamo alla filosofia antica serve a sottolineare che la separazione non è solo una questione politica, ma un problema esistenziale. La divisione porta alla morte, mentre l’unità è fondamentale per la vita. In un mondo in cui le disuguaglianze economiche e sociali sono in aumento, il messaggio di Empedocle risuona con particolare forza. La coesione sociale non è solo un ideale, ma una necessità per garantire la dignità e la vita stessa di milioni di persone.

La responsabilità collettiva di fronte alle sfide globali

Le povertà estreme e la marginalità sono fenomeni che richiedono una risposta collettiva. Mattarella ha messo in evidenza come le sfide globali, dalle guerre alle crisi economiche, non possano essere affrontate in isolamento. È fondamentale che i paesi collaborino per trovare soluzioni condivise. La coesione non è solo un valore morale, ma una strategia necessaria per affrontare le sfide del nostro tempo. La solidarietà tra le nazioni e all’interno delle società è l’unico modo per costruire un futuro migliore, in cui i diritti umani siano rispettati e le disuguaglianze ridotte.