Gigi D'Alessio ricorda il tsunami del 2004

Un evento che ha segnato la storia

Il , un terremoto di magnitudo 9.2 nell’oceano Indiano ha generato uno tsunami devastante che ha colpito le coste di diversi paesi, tra cui l’Indonesia. Questo evento catastrofico ha causato la morte di oltre 230.000 persone e ha lasciato una ferita profonda nelle comunità colpite. A distanza di vent’anni, il cantautore Gigi D’Alessio ricorda quei momenti drammatici con una lucidità che sorprende. La sua testimonianza, rilasciata al Corriere della Sera, è un viaggio attraverso la paura, la perdita e la speranza.

Attimi di terrore e salvezza

Gigi D’Alessio racconta di come, in pochi attimi, la sua vita e quella della sua famiglia siano state messe a repentaglio. “Feci appena in tempo a prendere in braccio mio figlio Luca, che allora aveva poco più di un anno”, ricorda con un misto di angoscia e gratitudine. La scena che descrive è da film horror: un muro d’acqua alto metri si avvicinava minacciosamente, mentre lui e la sua famiglia cercavano disperatamente di mettersi in salvo. La paura di perdere i propri cari, in particolare i figli, ha segnato profondamente il suo animo.

Il peso del ricordo e la forza della comunità

Nonostante la fortuna di essere sopravvissuti, Gigi D’Alessio porta con sé un senso di colpa per chi non ha avuto la stessa sorte. “Pensavo che il tempo avrebbe trasformato questa giornata in un ricordo evanescente, invece non è stato così”, afferma. La sua memoria è costellata di immagini di persone che scavano a mani nude tra le macerie, cercando di salvare ciò che resta delle loro vite. La compostezza e la forza di quelle persone, che hanno unito le forze per aiutarsi a vicenda, rimangono impressi nella sua mente. Questo evento ha dimostrato che, anche nei momenti più bui, la solidarietà umana può brillare come una luce nel buio.