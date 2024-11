Il ritorno di Tiziano Ferro e la collaborazione con Elodie

Un singolo atteso dal pubblico

Il 8 novembre è una data che rimarrà impressa nella memoria degli appassionati di musica italiana. È il giorno in cui è stato rilasciato il nuovo singolo di Tiziano Ferro e Elodie, intitolato “Feeling”. Questo brano non è solo un pezzo musicale, ma rappresenta un momento significativo nel panorama musicale italiano, segnando il ritorno di Ferro dopo un periodo di pausa. La sua assenza dalle scene, dovuta a motivi personali, ha creato un’aspettativa palpabile tra i fan, desiderosi di rivedere il cantautore di Latina esibirsi.

Un’amicizia che va oltre la musica

La collaborazione tra Tiziano Ferro ed Elodie va oltre il semplice incontro artistico. I due hanno espresso parole di stima e affetto reciproco, creando un legame che si è trasformato in una sincera amicizia. Ferro ha descritto Elodie come un “angelo” entrato nella sua vita, rivelando che con lei ha condiviso esperienze e sentimenti che non aveva mai raccontato a nessuno, nemmeno alla sua psicologa. Queste dichiarazioni hanno toccato profondamente Elodie, che ha sempre considerato Ferro una fonte di ispirazione. La giovane artista ha manifestato la sua emozione nel poter collaborare con un artista che ha segnato la sua crescita musicale.

Un viaggio musicale a Los Angeles

Per promuovere il loro singolo, Ferro ed Elodie hanno ideato un evento unico: un “Carpool Karaoke” trasmesso in diretta su Instagram. Mentre percorrevano le strade di Los Angeles, i due artisti hanno cantato le loro canzoni più celebri, alternando momenti di musica a conversazioni intime sulla loro vita e amicizia. Durante la diretta, Elodie ha aperto il suo cuore, parlando della sua precedente relazione e delle difficoltà di comunicazione che l’hanno portata alla rottura. Sebbene non abbia fatto nomi, molti fan hanno subito pensato al suo ex fidanzato Marracash, con cui ha avuto una relazione molto seguita. Tuttavia, Elodie ha trovato stabilità con Andrea Iannone, affermando di aver finalmente trovato la serenità che cercava.