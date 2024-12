Un’operazione complessa e delicata

Il recente salvataggio della speleologa Ottavia Piana, rimasta intrappolata per 75 ore in una grotta a Fonteno, rappresenta un esempio lampante dell’efficacia e della prontezza del sistema di emergenza lombardo. Massimo Lombardo, direttore regionale dell’Agenzia di Emergenza Urgenza (Areu), ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra che ha coinvolto diverse istituzioni e professionisti. L’operazione, che ha richiesto un coordinamento impeccabile, ha visto la partecipazione attiva del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e di numerosi volontari, tutti uniti per garantire il successo del recupero.

La preparazione e la risposta immediata

Fin dai primi momenti dell’emergenza, Areu ha assicurato la presenza di un’ambulanza in loco, pronta a intervenire per qualsiasi necessità. Questo approccio proattivo ha dimostrato l’importanza di essere preparati ad affrontare situazioni critiche. Lombardo ha espresso i suoi migliori auguri per una pronta ripresa della speleologa, evidenziando il valore della rete di emergenza che ha operato con grande competenza e dedizione. La capacità di gestire risorse e competenze in tempi rapidi è stata fondamentale per il buon esito dell’operazione.

Il ruolo cruciale del Soccorso Alpino

Un elemento chiave del salvataggio è stato il contributo del Soccorso Alpino e Speleologico, i cui tecnici sono parte integrante del servizio di emergenza. L’elisoccorso, decollato da Sondrio, ha effettuato un recupero complesso utilizzando una manovra con il verricello, dimostrando abilità e professionalità in un contesto difficile da affrontare. Questo intervento non solo ha salvato una vita, ma ha anche messo in luce l’importanza della preparazione e della formazione continua per affrontare situazioni di emergenza. La dedizione e la competenza di tutti gli operatori coinvolti sono state determinanti per garantire la sicurezza della speleologa prima del suo trasferimento in ospedale.