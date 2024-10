Il sequel di Joker: Folie à deux è in arrivo. Joaquin Phoenix ha dichiarato: «Dedico una canzone a Lady Gaga esprimendo il mio amore malinconico».

Joaquin Phoenix ritorna nel suo ruolo di Arthur Fleck nel film "Joker: Folie à deux", seguito del film del 2019 diretti entrambi da Todd Phillips. Nel nuovo film, in uscita il 2 ottobre, Fleck si trova in un manicomio e sarebbe legato sentimentalmente a Harley Quinn, interpretata da Lady Gaga. Phoenix fa un parallelo tra il suo personaggio e la relazione con la musica, pur affermando che egli non canta nella vita reale. L'attore elogia Gaga per la sua versatilità vocale. Infine, Gaga si prepara a rilasciare due nuovi album, uno dei quali comprende brani della colonna sonora del film.

Joaquin Phoenix torna a interpretare il suo celebre ruolo che, quattro anni fa, gli ha fruttato il primo Oscar dopo tre precedenti nomination. L’attore riprende il personaggio di Arthur Fleck nel film “Joker: Folie à deux”, un seguito del fortunato lungometraggio del 2019 diretto da Todd Phillips, lo stesso regista di questo nuovo capitolo che arriverà nelle sale il 2 ottobre. In questa nuova avventura, Fleck si trova in un manicomio in attesa di processo e scopre l’amore in Harley Quinn, interpretata da Lady Gaga, e riscopre anche il suo legame con la musica.

«Ognuno di noi ha una facciata pubblica e una privata – precisa Phoenix – Arthur/Joker rappresenta l’estremizzazione di questo aspetto. Alla conclusione del film, riesce a ottenere ciò che crede di desiderare, l’ammirazione della gente. Ma chi si innamora di una maschera può realmente appassionarsi anche alla persona che si cela dietro di essa?». Joker è, dopo tutto, un personaggio complesso e sofferente. «Tuttavia, c’è anche la musica, che rappresenta gioia e speranza – prosegue l’attore -. Esistono canzoni legate ad Arthur, profonde e romantiche, e altre collegate a Joker, che evocano l’entusiasmo di un adolescente innamorato desideroso di farlo sapere al mondo, sentendosi forte e invincibile». Phoenix e la musica traggono a una mente il suo ruolo come Johnny Cash, interpretato quasi vent’anni fa in “Quando l’amore brucia l’anima – Walk the line”, pur ammettendo: «Nella mia vita non canto, nemmeno sotto la doccia». Contrariamente a lui, Lady Gaga è una vera cantante.

L’ex imperatore Commodo, protagonista di “Il gladiatore”, ha affermato che Lady Gaga può utilizzare la sua voce in vari modi, rendendo complicato per lei esibirsi senza raggiungere la perfezione. È stato affascinante osservare il suo approccio musicale tramite il personaggio che interpreta, sacrificando l’istinto di fornire una performance impeccabile. Per quanto riguarda la sua carriera, Joaquin Phoenix ha sempre riflettuto attentamente sui ruoli a lui proposti e attualmente non ha nulla di cui rimanere deluso. “È fondamentale identificare qualcosa che per te abbia valore. Questo è ciò che mi ha condotto fin qui,” ha dichiarato. Nel frattempo, Lady Gaga si prepara a rilasciare due nuovi album: il primo, intitolato “Harlequin”, sarà disponibile in formato digitale a partire da venerdì e includerà 13 brani rivisitati dalla colonna sonora di “Joker: Folie à Deux”. Presto, seguirà anche un secondo album, attualmente denominato “Lg7”, che è stato registrato in studio.