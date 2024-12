Il settore fiscale e contabile si trasforma: CGN al fianco dei professionisti italiani

Oggi, più che mai, commercialisti, consulenti del lavoro ed esperti contabili richiedono strumenti tecnologici che garantiscano velocità, precisione e conformità normativa. In questo scenario, CGN si distingue come un partner d’eccellenza, supportando oltre 24.000 studi professionali con soluzioni innovative, un’assistenza continua e un approccio sostenibile.

CGN: la piattaforma completa per i professionisti del fisco

CGN offre un ecosistema integrato di servizi digitali per facilitare e rendere più sicuro il lavoro quotidiano dei professionisti. La piattaforma è progettata per rispondere a tutte le esigenze del settore, riducendo i margini di errore e garantendo un’assistenza costante e puntuale.

Software 730 . Con il Software 730, CGN semplifica la gestione delle dichiarazioni fiscali. Totalmente gratuito, il software è apprezzato per l’interfaccia intuitiva e l’affidabilità, che permettono di ridurre al minimo gli errori e di velocizzare le operazioni, lasciando ai professionisti più tempo per concentrarsi su aspetti strategici.

. Con il Software 730, CGN semplifica la gestione delle dichiarazioni fiscali. Totalmente gratuito, il software è apprezzato per l’interfaccia intuitiva e l’affidabilità, che permettono di ridurre al minimo gli errori e di velocizzare le operazioni, lasciando ai professionisti più tempo per concentrarsi su aspetti strategici. Service Pratiche. CGN offre anche un supporto completo nella gestione delle pratiche burocratiche. Attraverso il “Service Pratiche”, i professionisti possono occuparsi con semplicità di documenti complessi come la Comunicazione Unica e il Deposito Bilancio, con l’attivazione gratuita e un primo sconto per facilitare l’avvio del servizio.

Revisione Legale CGN: il cloud che rende la revisione più sicura e accessibile

Per i revisori legali dei conti, CGN ha sviluppato un software in cloud che permette una gestione completa e sicura del processo di revisione. Il software revisione legale, attraverso un percorso strutturato e guidato, accompagna il revisore in ogni fase, dall’accettazione dell’incarico fino alla relazione finale.

Collaborazione e sicurezza H24 . Essendo interamente cloud, il software permette l’accesso simultaneo da parte di più utenti, ovunque essi si trovino. Inoltre, la piattaforma offre elevati standard di sicurezza, garantendo la protezione dei dati sensibili.

. Essendo interamente cloud, il software permette l’accesso simultaneo da parte di più utenti, ovunque essi si trovino. Inoltre, la piattaforma offre elevati standard di sicurezza, garantendo la protezione dei dati sensibili. Automazione e controllo delle scadenze. Grazie alle notifiche automatiche e alle funzionalità di circolarizzazione, il software agevola il lavoro dei revisori, gestendo le scadenze e le attività ricorrenti in modo automatizzato, con un risparmio di tempo e una riduzione dei rischi di errore.

Formazione continua: l’importanza di rimanere aggiornati

CGN è anche un punto di riferimento per la formazione e l’aggiornamento professionale. Con oltre 300 eventi formativi all’anno, CGN supporta i suoi associati nell’approfondire temi attuali e rilevanti, dalle novità fiscali alla contabilità, fino ai temi legati alla sostenibilità d’impresa. Gli eventi sono curati da esperti e pensati per rispondere alle esigenze pratiche dei professionisti, offrendo un’opportunità di crescita continua in un settore in costante cambiamento.

Un impegno concreto verso la sostenibilità

CGN crede che il successo debba andare di pari passo con la responsabilità sociale. Dal 2017, l’azienda si è impegnata a utilizzare esclusivamente energia rinnovabile certificata EKOenergy e ha lanciato il Progetto ESG per supportare i suoi associati nell’adottare pratiche sostenibili. CGN affianca i professionisti nell’integrazione di consulenze ESG, fornendo strumenti e percorsi per promuovere una crescita responsabile e rispettosa dell’ambiente.

Il Bilancio di Sostenibilità, pubblicato ogni anno, documenta le politiche e le iniziative adottate da CGN per ridurre l’impatto ambientale e contribuire al benessere della comunità. Questo impegno si traduce in un valore aggiunto per tutti i professionisti che scelgono CGN come partner, unendo efficienza operativa e attenzione al futuro.

CGN, con la sua rete di consulenti e le sue soluzioni tecnologiche, rappresenta una risorsa fondamentale per i professionisti italiani del settore fiscale e contabile, offrendo un supporto che va oltre il semplice servizio. Grazie a un approccio orientato all’innovazione e alla sostenibilità, CGN si conferma il partner ideale per affrontare le sfide di oggi e costruire un domani migliore.