Il sindaco di Magliano in Toscana dona il suo stipendio per il sociale

Un gesto di solidarietà

Il sindaco di Magliano in Toscana, Gabriele Fusini, ha deciso di intraprendere un’iniziativa lodevole che sta attirando l’attenzione non solo a livello locale, ma anche nazionale. Eletto nel giugno 2023 con il Partito Democratico, Fusini ha scelto di donare tutti gli emolumenti percepiti dalla sua carica a favore di associazioni e progetti sociali del territorio. Questa decisione, che ha già portato a una somma di quasi 40.000 euro destinati a diverse realtà, rappresenta un esempio di come la politica possa essere vicina ai cittadini e alle loro necessità.

Destinatari delle donazioni

Le donazioni di Fusini hanno raggiunto ben 20 diverse realtà comunali, tra cui Pro Loco, asili nido, parrocchie e associazioni culturali. Questo ampio raggio d’azione dimostra l’impegno del sindaco nel sostenere non solo le istituzioni, ma anche le iniziative che promuovono la cultura e il benessere della comunità. Inoltre, parte dei fondi è stata destinata a 10 eventi specifici e a progetti per famiglie in difficoltà, specialmente in occasione delle festività natalizie. Un gesto che non solo allevia le difficoltà economiche di molte famiglie, ma che crea anche un senso di comunità e solidarietà.

Un esempio da seguire

Il gesto di Gabriele Fusini è un chiaro invito a riflettere sul ruolo dei politici e sulla loro responsabilità nei confronti della comunità. In un periodo in cui la fiducia nelle istituzioni è spesso messa in discussione, iniziative come questa possono contribuire a ricostruire un legame di fiducia tra cittadini e amministratori. La scelta di rinunciare a una parte del proprio stipendio per il bene comune è un esempio che potrebbe essere emulato da altri politici, dimostrando che la vera politica è quella che si fa con il cuore e per il bene della collettività.