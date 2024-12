Un simbolo di libertà e cultura

Inaugurato nel 1904, il tempio maggiore di Roma rappresenta non solo un luogo di culto, ma anche un simbolo di libertà e identità per la comunità ebraica della capitale. Questa grande sinagoga, con la sua architettura imponente e il suo significato storico, ha attraversato oltre un secolo di eventi, testimoniando le sfide e le conquiste degli ebrei romani. La celebrazione del suo 120° anniversario è un momento di riflessione e di orgoglio per una comunità che ha saputo mantenere vive le proprie tradizioni.

La cerimonia di celebrazione

La cerimonia di commemorazione, tenutasi alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle massime autorità dello Stato, ha visto la partecipazione di numerosi membri della comunità ebraica e di cittadini romani. Durante l’evento, sono stati ricordati i momenti salienti della storia del tempio, dalle sue origini fino ai giorni nostri. Mattarella ha sottolineato l’importanza del tempio come luogo di dialogo e di integrazione, esprimendo il suo sostegno alla comunità ebraica e ai valori di tolleranza e rispetto reciproco.

Un patrimonio da preservare

Il tempio maggiore non è solo un edificio, ma un patrimonio culturale da preservare. La sua architettura, che combina elementi neoclassici e barocchi, è un esempio di come la cultura ebraica si sia integrata nel contesto romano. In questi 120 anni, il tempio ha ospitato eventi significativi, dalla celebrazione delle festività religiose a incontri interreligiosi, diventando un punto di riferimento per la città. La comunità ebraica di Roma, una delle più antiche d’Europa, continua a lavorare per mantenere viva la memoria storica e per promuovere la cultura ebraica tra le nuove generazioni.