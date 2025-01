Un nuovo inizio per Gianmarco Steri

Il trono di Gianmarco Steri ha preso avvio con un entusiasmo palpabile, attirando l’attenzione di migliaia di giovani donne pronte a mettersi in gioco. L’ex corteggiatore, dopo la mancata scelta da parte di Martina De Ioannon, ha accettato la proposta di Maria De Filippi di diventare tronista, un’opportunità che non ha potuto rifiutare. Questo cambio di rotta ha portato a un vero e proprio boom di richieste, con oltre 8000 ragazze che hanno contattato la produzione per avere la possibilità di conquistare il cuore di Gianmarco.

Le prime scelte e le strategie di selezione

Durante la registrazione del 21 gennaio, Steri ha avuto l’opportunità di conoscere un centinaio di pretendenti, decidendo di tenere solo la metà di esse. Tra le ragazze eliminate c’è stata Claudia Casol, che ha condiviso sui social alcuni retroscena interessanti. Secondo le sue dichiarazioni, Gianmarco sta adottando un approccio strategico nella selezione delle sue pretendenti, privilegiando quelle che risiedono a Roma, dove lui stesso vive e lavora come barbiere. Questa scelta potrebbe essere motivata dalla volontà di evitare relazioni a distanza, un aspetto cruciale per il tronista.

Il profilo del tronista: umiltà e empatia

Claudia ha anche descritto Gianmarco come una persona umile e gentile, sottolineando come, nonostante il suo ruolo, fosse più intimidito delle ragazze stesse. La sua empatia e il suo fascino hanno colpito positivamente le pretendenti, creando un’atmosfera di rispetto e ammirazione. Inoltre, la Casol ha risposto a domande sui gusti di Steri, chiarendo che, nonostante le speculazioni, il tronista ha mantenuto una bionda tra le sue scelte, dimostrando che le sue preferenze non sono così rigide come si potrebbe pensare.

In un contesto di alta competitività, Gianmarco si trova a dover gestire un numero elevato di richieste e una selezione rigorosa, il che rende il suo percorso a Uomini e Donne ancora più intrigante. Con le sue prime scelte e le strategie di selezione, il tronista promette di regalare ai fan del programma momenti ricchi di emozioni e sorprese. La sua avventura è appena iniziata, ma già si preannuncia come una delle più seguite e discusse della stagione.