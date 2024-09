Il vasto campo in Liguria non va avanti.

La situazione politica in Liguria si complica in vista delle prossime elezioni regionali a causa dei problemi del caso Rai e delle decisioni di Matteo Renzi. Quest'ultimo ha rimosso Italia Viva dalla lista "Riformisti Uniti", originariamente creata per sostenere la candidatura di Andrea Orlando a Governatore.

