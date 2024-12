Il vero gusto delle Feste? È afrodisiaco! Parola di Escort Advisor!

Come si può affrontare con lo spirito giusto le festività? Secondo Escort Advisor, con delle ricette stuzzicanti pensate per risollevare… l’umore di chi le cucina e le prova.

Il primo sito di recensioni di escort in Europa colpisce ancora e questa volta lo fa prendendo per la gola i propri utenti.

In collaborazione con il verace chef social e televisivo Tommy Er Cuoco, conosciuto per la sua Carbonara, il noto sito di recensioni hot ha deciso di pubblicare un ricettario di pietanze afrodisiache da provare in dolce compagnia, con l’obiettivo di regalare il vero gusto delle Feste, quello che non tutti osano chiedere.

L’obiettivo è infatti quello di offrire un momento di evasione dalle solite tradizioni per superare con lo spirito giusto questi giorni che possono essere faticosi.

Infatti, il sito sostiene che è ormai assodato da diversi anni che il picco più alto di accessi da parte degli utenti sia proprio il 27 dicembre per prendere una boccata d’aria fresca dalla tombola, dai regali riciclati e da riciclare o dalle cene forzate con parenti e conoscenti di cui si ricorda a mala pena il nome.

Escort Advisor ha quindi chiesto a Tommy Er Cuoco di preparare un menu stuzzicante per le festività, con una unica condizione: ogni portata deve avere un ingrediente afrodisiaco.

Nasce così Ar-dente: il menu pensato proprio per affrontare le Feste natalizie con il giusto spirito. Pepe, melograno, zenzero e peperoncino sono gli ingredienti afrodisiaci che dominano nei vari piatti per rendere tutto più intrigante.

È proprio Tommy Er Cuoco a raccontare le sue ricette tentatrici in un video.

Prima di Natale lo chef sarà protagonista di un roadshow dove preparerà il suo Risotto Peccato e Piacere: con Melograno, Mirto e scorza di limone. Insomma, la degustazione è d’obbligo! Inoltre, è possibile scaricare gratuitamente il ricettario e prenotare i panettoni Cacio e Pepe sul sito robachescotta.com.

Sì, perché il prodotto clou di questo menu, suggerito come antipasto, è proprio il Panettone Salato Cacio e Pepe Limited Edition di Tommy Er Cuoco in collaborazione con Escort Advisor.

Il menu comprende anche il Filetto al Bondage (filetto di manzo al pepe rosa e zenzero) e il Cannolo Desiderio e Lussuria (fritto con crema e cioccolato al peperoncino).

Il pepe e il peperoncino hanno proprietà antisettiche ed antibatteriche e sono un ottimo afrodisiaco. Sono utili per risvegliare il desiderio sessuale, essendo vasodilatatori naturali che favoriscono l’erezione. Anche lo zenzero e il melograno aumentano il desiderio e rivitalizzano le zone erogene.

Un intero menu intrigante, non solo al palato, per una cena ricca di sorprese e un happy ending dolce e piccante.