Il Viminale sta considerando di interrompere le manifestazioni attorno al 7 ottobre.

Il Viminale sta considerando il divieto di manifestazioni programmate a Roma per il 7 ottobre, coincidendo con l'anniversario dell'eccidio di Hamas in Israele. Nonostante non sia stata presa una decisione definitiva, il rischio di problemi di ordine pubblico rende l'opzione del divieto più probabile. L'associazione 'Giovani palestinesi' ha annunciato una manifestazione nazionale a Roma il 5 ottobre, con un appello alla fine del genocidio e alla resistenza palestinese.

Per il momento, si sta orientando verso il divieto delle manifestazioni programmate a Roma attorno al 7 ottobre, in concomitanza col primo anniversario dell’eccidio di Hamas in Israele, secondo quanto indicato dal Viminale. Tuttavia, non è stata ancora presa una decisione definitiva, come riportato da fonti governative. Una riunione sull’argomento si è svolta in Prefettura durante la mattina. L’associazione ‘Giovani palestinesi’ ha proclamato su alcuni social media una manifestazione nazionale a Roma il 5 ottobre, lanciando il messaggio ‘basta al genocidio, lunga vita alla resistenza palestinese’. Benché in passato vi siano state proteste di questo tipo, stavolta il rischio di disturbi dell’ordine pubblico pare reale e la manifestazione appare come un “omaggio all’eccidio”, motivo per cui viene valutata con grande disagio l’ipotesi del divieto.