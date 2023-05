iliad compie i cinque anni in Italia e festeggia con iliadLAND

Milano, 30 mag. (askanews) – Sono passati cinque anni dal 29 maggio 2018, giorno in cui iliad è entrata nel mercato italiano degli operatori della telefonia mobile, conquistandone in poco tempo una fetta importante. L’evento, iliadLAND, è stato celebrato a Milano a due passi dai Navigli con una festa per far conoscere e vivere, attraverso il gioco e le attrazioni, i valori che guidano la società.

Benedetto Levi, Amministratore Delegato di iliad Italia: “Abbiamo voluto celebrare con la nostra community, con i nostri utenti, con i nostri colleghi. Quindi un luogo a Milano dove poter vivere l’esperienza Iliad dal vivo. Ci sono varie attrazioni che simboleggiano i nostri valori: c’è lo scivolo del 5G, c’è il labirinto dei costi nascosti. Con lo spirito iliad e senza prendersi troppo sul serio ma facendo passare i nostri valori: la trasparenza, l’innovazione, la qualità e in generale l’innovazione a 360 gradi”.

La società non si è però fermata alla connettività per i cellulari, ma offre da un anno abbonamenti Internet in fibra ottica ad altissima velocità (Ftth), con centotrentamila clienti dal lancio, e da poche settimane propone nuovi servizi per la clientela business, P. IVA e imprese.

“Il segreto di questa crescita credo che sia stata la coerenza. La coerenza ai nostri valori. Abbiamo mantenuto tutte le promesse fatte cinque anni fa: promesse di qualità, di totale assenza di costi nascosti, promesse di vicinanza alle persone”.

Un’offerta che, assicura la società, è chiara e trasparente. E che, soprattutto, è apprezzata dai clienti, secondo un sondaggio Doxa che ha stimato in più del 99 per cento il tasso di soddisfazione degli utenti.

Ma qual è il valore più importante che persegue iliad? “Direi la fiducia, la fiducia che vogliamo ispirare negli altri: negli utenti, nei colleghi, nei partner, nei fornitori. Quindi la relazione fiducia che abbiamo creato in questi anni credo sia il singolo elemento che oggi vogliamo celebrare con più forza a cinque anni dal nostro lancio”.