Illimity Bank lancia Quimmo: piattaforma per mercato immobiliare

Milano, 6 apr. (askanews) – Una piattaforma integrata che consente l’accesso e l’utilizzo da un solo punto a tutti gli strumenti, le informazioni e i processi che danno sostanza alla compravendita di un immobile: è Quimmo, soluzione tecnologica lanciata da illimity Bank nel corso di un incontro a Milano con operatori e esperti di mercato .

Corrado Passera, ceo e fondatore di illimity: “Illimity innova: ha innovato fortemente in questi tre anni nel campo dei servizi finanziari e sta investendo anche per innovare nel campo dell intermediazione immobiliare – dice Corrado Passera, ceo e fondatore di illimity – Lo abbiamo fatto con la società IT Auction , inserita all interno del gruppo e che adesso diventa Quimmo, la nuova piattaforma che presentiamo oggi.

Il mondo dei servizi immobiliari è un mondo enorme. Per ora ci siamo concentrati su quelli più legati alle procedure giudiziarie e al mondo corporate. Con Quimmo apriamo e ci mettiamo a servizio di costruttori, sviluppatori immobiliari, fondi, banche, assicurazioni: cioè entità che devono vendere e vogliono farlo in maniera più efficace. Con uno strumento dove si trova tutto insieme nello stesso posto: questo è assolutamente una novità. Con uno strumento molto digitale, ma anche assistito da professionisti su tutto il territorio nazionale, e con la possibilità di avere, soprattutto con i venditori, tutte le informazioni rilevanti per ottimizzare il processo”.

La piattaforma Quimmo accompagna chi vende e chi acquista in tutto l’iter dell operazione- dalla scelta dell immobile fino all acquisto e qualunque sia la modalità di vendita prevista, dall asta telematica alla trattativa. Il modello competitivo si concretizza quindi nel raccogliere in un unico luogo tutto ciò che serve per vendere e comprare l immobile ricomponendo la frammentazione della molteplicità di agenti immobiliari, portali e servizi.

Renato Ciccarelli, responsabile del progetto Quimmo: “Quimmo è il primo posto in cui puoi fare tutto. E l’unico luogo in cui puoi cercare, trovare, vedere e comprare un immobile – aggiunge Renato Ciccarelli, responsabile del progetto Quimmo, e amministratore delegato di abilio , la società del Gruppo illimity specializzata nell intermediazione digitale – Integra l esperienza dei portali di visibilità con la presenza territoriale delle agenzie immobiliari tradizionali. Quindi puoi puoi cercare il tuo immobile sulla nostra piattaforma, puoi essere accompagnato dai nostri operatori presenti sul territorio, e puoi comprarlo sulla stessa piattaforma. E proprio un luogo unico dove puoi far tutto, ed è innovativo proprio per questo: integra pezzi che sonio scollegati e generalmente divisi sul mercato”.

Il settore immobiliare è per illimity una delle attività rilevanti: nel 2021, ha generato 26 milioni di visite ai portali, 900 mila utenti registrati e oltre 2.000 immobili transati anche grazie alla presenza di 200 professionisti tra strutture centrali e territoriali. Quimmo permetterà l ulteriore sviluppo dell attività puntando per il 2022 a con 34 milioni di visite, 1,4 milioni di utenti registrati e a più di 3.000 immobili transati.