Imprese, Fitto: "Operatori registri imprese fondamentali per diritto e legalità mercato"

Milano, 11 giu. (Adnkronos) – "Una delle nostre priorità è utilizzare le nuove tecnologie per fornire soluzioni digitali che offrano ai cittadini e alle imprese un mezzo sicuro, affidabile e rispettoso della privacy per l’identificazione digitale. In questi sforzi, il ruolo degli operatori dei registri imprese è fondamentale per rafforzare la certezza del diritto e l'integrità del mercato".

Così il vice presidente della Commissione europea, Raffaele Fitto, in un videomessaggio inviato alla prima giornata di lavori della conferenza annuale della European business registry association (Ebra). L’edizione 2025, promossa a Milano in collaborazione con Unioncamere e InfoCamere, si intitola 'Costruire la fiducia: i registri delle imprese europei da depositi di dati a 'motori' digitali di intelligenza economica'.

Fitto sottolinea il ruolo degli operatori dei registri per le imprese come "partner essenziali della Commissione europea e contribuite a garantire che le imprese operino all’interno di un quadro di fiducia e conformità, basi imprescindibili per un mercato unico competitivo e integrato", dice.

"La politica di coesione e la competitività sono due facce della stessa medaglia – sottolinea il vicepresidente della Commissione europea – La politica di coesione svolge un ruolo chiave nel rendere possibili le trasformazioni necessarie per il buon funzionamento del mercato unico. Essa sostiene riforme e investimenti volti a potenziare la capacità amministrativa, le infrastrutture digitali e lo sviluppo delle competenze, al fine di garantire che tutte le regioni possano partecipare e beneficiare dell’economia digitale. Quando le priorità e le sfide evolvono – continua – anche la politica di coesione deve adattarsi. Per questo motivo, la Commissione ha proposto un pacchetto di revisione a medio termine per consentire agli Stati membri e alle regioni di allineare meglio la politica di coesione alle priorità strategiche in evoluzione dell'Ue, tra cui la competitività. In questo contesto, – aggiunge – il vostro lavoro è cruciale, soprattutto in un momento in cui il ripristino della fiducia nell’ambiente degli investimenti è fondamentale per rafforzare la competitività. Insieme possiamo costruire un’Europa più coesa, competitiva e preparata ad affrontare le sfide di domani", conclude Fitto.