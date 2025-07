Imprese: Miwa Energia, nel 2024 volano fatturato (+55%) ed Ebitda (+190%)

Roma, 25 lug. (Labitalia) – Miwa Energia S.p.A., azienda sannita, con sede nella zona industriale di Apice (Bn), attiva dal 2010 su tutto il territorio nazionale nel settore delle forniture di gas ed energia elettrica, annuncia i risultati del Bilancio d'esercizio 2024, che evidenziano solide performance economico-finanziarie, associate alla rendicontazione di sostenibilità che attesta l'impegno profondo e tangibile dell'azienda verso una sostenibilità a 360 gradi: economica, sociale e ambientale.

Il 2024 si è chiuso infatti con un utile netto d'esercizio di euro 266.208,00, in netta crescita rispetto all'anno precedente.

Il fatturato ha raggiunto i 24.403.545,00 euro, con una crescita percentuale del 55% rispetto al 2023, confermando la posizione di Miwa Energia come realtà significativa e in espansione sul territorio nazionale. Anche l’Ebitda, l’indicatore economico che rappresenta il profitto dell’azienda al lordo degli ammortamenti, oneri finanziari e svalutazioni, ha fatto registrare una crescita del 190% rispetto al 2023; infatti, al 31.12.2024 l’Ebitda risulta essere pari ad euro 1.737.064,00 rispetto al valore di euro 599.022,00 del 2023, riportando una crescita in valore assoluto di euro 1.138.042,00.

"Le nostre importanti performance – afferma Michele Zullo, ceo di Miwa Energia S.p.a. – sia in termini di fatturato, sia sotto il profilo esg, sono il segnale che la nostra azienda si sta affermando come una realtà importante nel panorama energetico. Il punto di forza risiede in un approccio commerciale che privilegia la relazione umana, l'ascolto e la trasparenza, sempre distante da pratiche aggressive. I risultati del Bilancio d'esercizio 2024 non sono solo un successo economico – finanziario, ma il riflesso di un modello di business che genera valore condiviso, dimostrando che l'eccellenza economica può e deve andare di pari passo con la responsabilità sociale e ambientale. Infatti, lo sviluppo così come concepito dal nostro Piano Industriale, presentato lo scorso anno, coinvolge molti settori, perseguendo l’obiettivo di dare sempre e comunque un contributo positivo alla collettività”, conclude.

Il bilancio 2024 evidenzia una redditività in miglioramento, con un Roi che si attesta al 21,75% e un Roe netto del 18,36%. Questi indicatori, unitamente alla riduzione del debito verso le banche di circa 700 mila euro, nonostante una crescita di fatturato di oltre 8 milioni di euro rispetto al 2023, dimostrano una gestione finanziaria prudente e dinamica. La visione aziendale è proiettata al futuro, con l'ambizione di raddoppiare utenti e fatturato nei prossimi tre anni, esplorando anche nuovi settori legati alle energie rinnovabili e alla mobilità elettrica. L’azienda guidata da Michele Zullo si conferma un motore di sviluppo per le comunità in cui opera. Infatti dalla rendicontazione di sostenibilità, presentata per il secondo anno consecutivo nonostante Miwa Energia non avesse obblighi di legge in materia, emergono i seguenti interessanti aspetti:

Con 23 dipendenti a tempo indeterminato, di cui il 30% donne, l'azienda promuove un ambiente di lavoro sereno, inclusivo e di pari opportunità. Nel 2024 non si sono registrati infortuni sul lavoro. L'azienda investe nella formazione continua e nel coaching strategico, oltre a sostenere la genitorialità con incontri dedicati. Dal 2025 è prevista una copertura assicurativa per le spese sanitarie di dipendenti e famiglie. Il Pala Miwa, il palazzetto dello sport polivalente realizzato a Benevento, è l'esempio tangibile dell'impegno dell'azienda nel promuovere sport, salute e aggregazione. Nel 2024, l'investimento sul progetto è stato di circa € 712.000. Miwa Energia sostiene attivamente iniziative di volontariato e associazioni sportive in tutta Italia e promuove l'imprenditorialità giovanile attraverso il supporto a nuove startup, essendo socia dell’Hub Sei Sannio e dell’associazione Sannio Valley oltre che di Confindustria Benevento.