Imprese: Schlein a Giovani Confindustria, 'con noi al governo confronto prima di scelte'

Roma, 13 giu. (Adnkronos) – "Potete fare conto su un rapporto di confronto franco con il Pd. Noi siamo all'opposizione di questo governo, vogliamo costruire un'alternativa e quando riusciremo a tornare al governo non ci metteremo a piazzare bandierine ideologiche solo per cambiare i nomi delle misure e dire che sono le nostre, come è successo con Industria 4.0.

Se torneremo noi sapremo cogliere ciò che di buono ha fatto il governo precedente e soprattutto ci impegniamo a non convocarvi dopo che le scelte sono state fatte, ma provare a costruire insieme prima tenendo conto del punto di vista delle imprese". Lo dice Elly Schlein all'assemblea dei Giovani di Confindustria a Rapallo.