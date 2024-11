IMQ Group: tre aziende per l'ambiente al servizio del cliente

Rimini, 12 nov. (askanews) – Carbon neutrality, cantiere sostenibile e ottimizzazione del ciclo dei rifiuti da imballaggi plastici, queste le tre tematiche principali affrontate dal Gruppo IMQ durante la sua partecipazione a Ecomondo 2024. Abbiamo parlato con Piercarlo Pirovano, Responsabile Marketing del Gruppo IMQ:

“Ecomondo è l’appuntamento annuale più importante d’Italia per questo settore. Per noi è un’occasione per presentare i servizi delle tre aziende del gruppo che si occupano di ambiente”.

Con oltre 70 anni di attività, 5 società in Italia e 7 all’estero, il Gruppo IMQ rappresenta una delle più autorevoli realtà internazionali nell’ambito del testing, della certificazione e della verifica della conformità. Ad Ecomondo il gruppo ha partecipato con 3 delle sue società, IMQ, CSI e IMQ eAmbiente per presentare le varie tipologie di servizi a supporto delle aziende impegnate nella transazione sostenibile. Ha così aggiunto Piercarlo Pirovano, Responsabile Marketing del Gruppo IMQ:

“IMQ storicamente è un ente di certificazione, è un ente di terza parte che offre servizi di certificazione per prodotti e sistemi di gestione, questo in ambito sia cogente che volontario. CSI è invece focalizzato sugli aspetti di gestione dei materiali e quindi la valutazione con laboratori di prova di vari materiali in particolare che vengono utilizzati per il packaging. La terza società invece si occupa principalmente di ingegneria, ingegneria ambientale e energetica”.

A Ecomondo ha portato alcuni dei suoi esperti che hanno affrontato tematiche di particolare attualità.

“Abbiamo servizi per soddisfare le cogenze, quindi le regole che la legislazione nazionale ed europea stanno introducendo nel mondo dell’ambiente e della circolarità. Ma anche servizi che servono per fare percorsi volontari, sono utili alle aziende per migliorare la loro competitività o per quelle aziende che considerano l’ambiente non come un vincolo ma come un’opportunità”.

Il Gruppo IMQ supporta le imprese che vogliono ridurre l’impatto ambientale, migliorare la sostenibilità dei prodotti e conformarsi alle normative internazionali.