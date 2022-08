In anteprima il video del nuovo singolo di Davide Pepe A Domani

Milano, 9 ago. (askanews) – In anteprima il video del suo nuovo singolo “A Domani” del cantautore Davide Pepe che pubblica il in collaborazione con Sorry Mom/Be NEXT Music.

Una canzone d’amore, scritta con la sensibilità che contraddistingue l’artista in tutti i suoi lavori.

Il sentimento, protagonista del brano, chiede continuamente di essere rinnovato nella sua forza e nella sua presenza: tramite piccoli gesti, parole e promesse che possono mutare o svanire nel tempo, ma che è bello dare e ricevere per sentire il cuore riempirsi in quel momento.

“A domani” rimane la promessa più bella che ogni essere umano può concedere a chi ama, che poi ci sia o meno un “domani”, saranno le persone ed il tempo a stabilirlo.

Davide Pepe è un cantautore e chitarrista pugliese.

Oltre a portare avanti la sua carriera artistica, lavora da anni anche come psicoterapeuta, esperienza professionale che porta influenze emotive importanti nella sua musica.