In arrivo "Dostoevskij", la serie tv dei Fratelli D'Innocenzo

Roma, 21 ott. (askanews) – In arrivo dal 27 novembre su Sky e in streaming su NOW con tutti gli episodi da subito disponibili, “Dostoevskij”, la serie Sky Original dei Fratelli D’Innocenzo, presentata in anteprima mondiale alla 74esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino. Il trailer ufficiale è stato appena rilasciato.

Rivelazione del cinema italiano dal loro esordio con “La terra dell’abbastanza”, presentato nella sezione Panorama del Festival di Berlino nel 2018, per poi arrivare a vincere l’Orso d’Argento per la Sceneggiatura con la loro opera seconda, “Favolacce”, selezionata per il concorso del 2020, Damiano e Fabio D’Innocenzo sono ideatori, autori e registi di “Dostoevskij”, in sei episodi.

La serie è un noir con protagonista Filippo Timi nei panni di un tormentato poliziotto dal passato doloroso. Con lui nel cast Gabriel Montesi, Carlotta Gamba e Federico Vanni.

In un lasso di terra scarno e inospitale, il poliziotto Enzo Vitello, uomo dal buio passato, è ossessionato da “Dostoevskij”, killer seriale che uccide con una peculiarità: accanto al corpo l’omicida lascia sempre una lettera con la propria desolante e chiarissima visione del mondo, della vita e dell’oscurità che Vitello sente risuonare al suo interno.