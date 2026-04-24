Keukenhof, milioni di tulipani in fiore nel parco simbolo d'Olanda

Lisse (Paesi Bassi), 24 apr. (askanews) – Milioni di tulipani sono in piena fioritura a Keukenhof, il celebre parco floreale di Lisse, nei Paesi Bassi, che nelle otto settimane di apertura richiama ogni giorno decine di migliaia di visitatori da tutto il mondo.Tra aiuole, fontane e viali affollati, il parco mostra centinaia di varietà diverse, tra colori, forme e specie che attirano turisti, appassionati e curiosi.”Sono i colori, il loro intreccio – dice Alan King, pensionato – e poi non immaginavo che i tulipani avessero così tante forme diverse.

Io avevo in mente quella classica, invece ce n’è una varietà enorme, ed è sorprendente”. “È bellissimo – osserva John Longoria, operatore ospedaliero – Oggi il tempo è stupendo ed è magnifico vedere tutte queste diverse varietà di tulipani”.