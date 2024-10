In Campania, De Luca ha dichiarato al Partito Democratico: "Mi presento nuova...

De Luca risponde al Pd riguardo al terzo mandato in Campania: “Mi ripresento e chi è d’accordo, bene”

“Non so più come comunicarlo, mi ripresento. Procedo indipendentemente, nonostante ci siano sempre persone che pongono domande basate sull’ignoranza di alcuni membri del Pd. Chi vuol sostenere questa scelta, lo faccia. Chi non vuole, ne prenda atto”.

Questa è stata la dichiarazione del presidente della Campania, Vincenzo De Luca. Un messaggio diretto ai membri del Partito Democratico e alle sue dirigenze, sia a livello locale che nazionale, iniziano da Elly Schlein, che ha ripetutamente espresso il suo dissenso verso un possibile terzo mandato.