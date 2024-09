In Puglia, un nuovo episodio di violenza si è verificato in ospedale dove un medico è stato attaccato.

In Puglia, un nuovo episodio di violenza si è verificato in ospedale dove un...

In Puglia, un nuovo episodio di violenza si è verificato in ospedale dove un...

Un dottore all'ospedale Francesco Ferrari di Casarano, Puglia, è stato attaccato da un paziente in attesa di un esame cistoscopico. Il paziente ha perso il controllo e ha colpito il medico nel basso addome con un calcio. Questo è l'ultimo incidente di violenza nei confronti degli operatori sanitari nella regione.

Un altro incidente di violenza nei confronti degli operatori sanitari si è verificato in Puglia. Successivamente agli eventi recenti al policlinico Riuniti di Foggia, un dottore presso l’ospedale Francesco Ferrari di Casarano (Lecce) è stato attaccato questa mattina. Secondo le informazioni raccolte, un paziente in attesa di un esame cistoscopico in un ambulatorio dell’unità di Urologia ha perso il controllo una volta sistemato sul lettino. L’uomo ha successivamente sferrato un calcio al medico di turno, colpendolo nel basso addome.