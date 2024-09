In Puglia, un veicolo blindato è stato attaccato e pesantemente danneggiato da una serie di colpi di arma da fuoco.

Un furgone blindato è stato attaccato sulla Statale 16 bis in Puglia, tra Barletta e Margherita di Savoia. I criminali hanno bloccato due veicoli in movimento e dato fuoco a un auto per interrompere il traffico e ritardare l'intervento della polizia. Durante l'aggressione, sono stati sparati numerosi colpi di pistola contro il furgone.

Un’aggressione armata ai danni di un furgone blindato è avvenuta sulla Statale 16 bis in Puglia, tra Barletta e Margherita di Savoia. I malviventi hanno immobilizzato due mezzi in movimento e incendiato un veicolo, usandoli per bloccare il traffico sia in direzione nord che sud e ostacolare l’arrivo delle forze dell’ordine. Durante l’incidente, sono stati esplosi numerosi colpi di pistola contro il furgone blindato.