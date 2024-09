In Umbria, si terranno le elezioni regionali il 17 e 18 novembre.

Le votazioni regionali in Umbria si terranno il 17 e il 18 novembre. Questo è quanto annunciato dalla Regione in un comunicato, nel quale viene chiarito che “nel corso del giorno attuale sono state convocate con Dpgr (numero 40 del 21 settembre) le elezioni del capo dell’Esecutivo e dell’Assemblea legislativa”, previste per domenica 17 novembre dalle ore 7 alle 23 e lunedì 18 dalle ore 7 alle 15.