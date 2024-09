In un'intervista a Tgcom24, Giuseppe Pasqualone, direttore del Policlinico di Foggia, ha espresso la difficoltà nell'assunzione di medici per il Pronto Soccorso, rischiando potenzialmente la sospensione dei servizi.

Il direttore generale del Policlinico di Foggia, Giuseppe Pasqualone, ha espresso timori sulla difficoltà crescente di reperire medici per il Pronto Soccorso a causa delle recenti aggressioni in ospedale. In un'intervista a Tgcom24, ha avvertito che se questa tendenza persiste, il reparto rischia la chiusura.

