Il Presidente della Repubblica celebra la ristrutturazione del plesso scolastico in un paese in festa.

Un evento atteso per la comunità

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto il suo ingresso a Militello in Val di Catania, un momento atteso dalla comunità locale. La ristrutturazione del plesso scolastico “Pietro Carrera” rappresenta non solo un miglioramento strutturale, ma anche un simbolo di rinascita e di attenzione verso l’istruzione. Il paese, noto per essere la terra d’origine di personalità come Pippo Baudo e il ministro Nello Musumeci, ha accolto il Capo dello Stato con entusiasmo, esponendo bandiere Tricolori e manifesti di benvenuto.

Un omaggio agli eroi della Resistenza

Prima del taglio del nastro, il Presidente ha reso omaggio agli Eroi della Resistenza e della Repubblica partigiana dell’Ossola, un gesto che sottolinea l’importanza della memoria storica. Questo atto si è svolto nei giardini pubblici comunali, davanti a un’area monumentale dedicata ai caduti di tutte le guerre e alle vittime del terrorismo. La presenza di autorità locali, tra cui il governatore Renato Schifani e il sindaco di Militello, Giovanni Burtone, ha ulteriormente evidenziato l’importanza dell’evento per la comunità.

Un incontro con i cittadini

Successivamente, il Presidente Mattarella si è recato al Palazzetto dello sport per un incontro aperto al pubblico, un’opportunità per i cittadini di interagire direttamente con il Capo dello Stato. Questo momento di dialogo è fondamentale per rafforzare il legame tra le istituzioni e la popolazione, specialmente in un periodo in cui la partecipazione civica è cruciale. La ristrutturazione della scuola non è solo un investimento in infrastrutture, ma un passo verso un futuro migliore per le nuove generazioni, che meritano spazi adeguati e sicuri per la loro formazione.