Incendio devastante in new mexico

Lunedì mattina, un devastante incendio è scoppiato a Ovest di Ruidoso, in New Mexico, costringendo i residenti a evacuare in fretta. Il rogo, denominato “South Fork Fire”, è iniziato intorno alle 9 del mattino nella riserva di Mescalero e si è rapidamente esteso, raggiungendo oltre 5mila acri entro la fine della giornata, secondo le autorità locali.

L’ordine di evacuazione

Il governo di Ruidoso ha emesso un ordine di evacuazione obbligatoria attraverso i social media: “Evacuazione immediata e obbligatoria per il Villaggio di Ruidoso — andate via subito!”, è stato il messaggio diffuso poco prima delle 19. Il Dipartimento delle Foreste del New Mexico ha dichiarato che l’incendio si è diffuso con una rapidità allarmante, mostrando un comportamento estremamente aggressivo. Alle 23:30, l’incendio aveva già bruciato circa 5.252 acri senza essere minimamente contenuto.

Misure di sicurezza e chiusure stradali

Le autorità hanno emesso molteplici ordini di evacuazione, invitando i residenti a lasciare immediatamente le loro case senza cercare di portare con sé beni preziosi o tentare di difendere le proprietà. Al momento, non sono stati segnalati decessi, ma il numero di strutture danneggiate o distrutte non è ancora noto. Ceneri ardenti dall’incendio sono cadute ad Alto, un centro abitato a Nord di Ruidoso, come riportato dalle autorità locali. Una parte della U.S. Highway 70, vicino alla riserva, è stata chiusa.