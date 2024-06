Un incendio è scoppiato in una palazzina di sei piani. Areu Lombardia ha confermato il bilancio di tre morti e tre feriti, di cui un paziente ustionato ricoverato in codice giallo al Policlinico e due pazienti in codice verde.

Incendio in una palazzina di sei piani a Milano: tre morti e tre feriti

Un incendio è scoppiato dentro un’autofficina, ma le fiamme hanno coinvolto i primi tre piani del condominio. Tre persone che si trovavano in un appartamento del terzo piano sono decedute, mentre altre tre persone risultano ferite. Le vittime sono un uomo di 66 anni, una donna di 63 anni e un uomo di 34 anni. I feriti sono un uomo di 39 anni, ricoverato in codice giallo al Policlinico, una donna di 68 ann ie un uomo di 56 anni, ricoverati in codice verde al San Giuseppe, e una donna di 89 anni ricoverata in codice verde al San Carlo. Tutto è accaduto intorno alle 19 in zona Gambara, a Milano. Secondo le prime informazioni, il rogo sarebbe scattato nel negozio che offre anche servizi di elettrauto e ricambio gomme.

Incendio a Milano: i soccorsi

L’autofficina è completamente avvolta dalle fiamme, che sono salite fino ai piani alti del condominio. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, gli agenti di polizia, i vigili, i vigili del fuoco con una squadra del distaccamento di via Sardegna mentre altri nuclei sono stati inviati a rinforzo dalla centrale operativa di via Messina.