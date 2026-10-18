Un’esercitazione militare si è trasformata in una tragedia con sette morti e decine di feriti a Wainwright.

Nel pomeriggio di sabato, intorno alle 16:00 ora locale, la base militare di Wainwright situata nella regione centrale dell’Alberta, è stata teatro di una tragedia senza precedenti. Un’esplosione, avvenuta durante un’esercitazione a fuoco, ha generato un incendio di grandi dimensioni che si è rapidamente diffuso, spinto da venti che hanno superato i 55-62 miglia orarie.

Le prime testimonianze hanno segnalato la presenza di fumo denso e oscuro che avvolgeva l’intera area di addestramento, mentre le autorità hanno iniziato subito le operazioni di soccorso.

Dettagli dell’esplosione e del successivo incendio

Secondo le informazioni emerse sul posto, l’esplosione è stata scatenata quando i colpi di artiglieria hanno colpito una condotta o un pozzo di gas installato all’interno del complesso di addestramento.

L’impatto ha provocato una violenta detonazione, seguita da un fuoco incontrollato che ha oltrepassato la recinzione della base. Gli infortuni sono stati causati sia dall’onda d’urto che dal calore estremo del vulcano di fiamme generato, con le prime stime che parlano di almeno sette vittime mortali e decine di feriti di varia gravità.

Dinamica dell’incidente

Le forze armate canadesi hanno riferito che i militari coinvolti nell’esercitazione stavano utilizzando munizioni ad alta potenza per simulare condizioni di combattimento reali. Quando il proiettile ha colpito la tubazione del gas, la pressione interna si è improvvisamente innalzata, provocando l’esplosione. Il vortice di gas infiammato ha alimentato il fuoco, che in pochi minuti ha avvolto l’intera zona di tiro, rendendo impossibile contenere l’incendio con i mezzi disponibili sul posto.

Cause probabili

Le autorità non hanno ancora fornito una relazione tecnica dettagliata, ma le prime ipotesi indicano una possibile cattiva valutazione dei rischi nella gestione delle infrastrutture di gas. Il ministero della Difesa guidato dal ministro David McGuinty, ha dichiarato che l’evento è stato definito “un incidente” e che non “ricorda un simile accadimento negli ultimi tempi”. Al momento, il premier dell’Alberta Danielle Smith e il primo ministro Mark Carney hanno espresso vicinanza alle vittime senza fornire ulteriori dettagli sulle cause specifiche.

Intervento delle autorità e gestione dell’emergenza

Il coordinamento delle operazioni di emergenza è stato affidato al distretto municipale di Wainwright che ha attivato un centro di coordinamento per le emergenze. Vigili del fuoco provenienti da diverse giurisdizioni hanno lavorato senza sosta, utilizzando veicoli antincendio ad alta capacità per fronteggiare le fiamme alimentate dal vento. Alla luce delle condizioni meteo avverse, è stato emesso un avviso ai residenti di evitare la zona e di non ostacolare le vie di accesso ai soccorsi.

Risposta delle forze armate e dei soccorsi

Le forze armate canadesi hanno messo a disposizione unità di pronto intervento, sistemi di evacuazione e squadre mediche di campo per assistere i feriti sul luogo. Gli ospedali di Edmonton hanno attivato il codice arancione un protocollo di emergenza che prevede la mobilitazione di personale aggiuntivo e l’apertura di reparti di trauma per far fronte all’afflusso massiccio di pazienti provenienti da Wainwright. Il dottor Warren Thirsk, responsabile del pronto soccorso del Royal Alexandra Hospital, ha affermato che la situazione è “un disastro che si verifica una volta ogni 15-25 anni”.

Impatto sanitario e misure di protezione

Le strutture mediche di Wainwright sono state rapidamente sovraccaricate, costringendo il personale a trasferire i pazienti più gravi verso i centri di cura di Edmonton. Il distretto ha inoltre consigliato ai cittadini di non recarsi al Wainwright Health Centre se non per esigenze mediche urgenti, per evitare ulteriori congestioni. Nel frattempo, le autorità provinciali continuano a monitorare l’avanzata del fuoco, che, nonostante gli sforzi, ha superato la recinzione della base e minaccia strutture critiche nelle vicinanze.

Al momento, il bilancio delle vittime resta in evoluzione: il ministro McGuinty ha confermato che la situazione è “molto delicata e in piena evoluzione”, mentre le indagini per ricostruire i dettagli dell’incidente sono già avviate in collaborazione con il Dipartimento della Difesa nazionale e le autorità locali. L’intera nazione canadese osserva con apprensione l’esito di questa emergenza, che ha colpito duramente una delle basi più attive del Paese, sede del Canadian Manoeuvre Training Centre e del 3rd Canadian Division Training Centre.