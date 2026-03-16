Gli incendi in questo ultimo periodo sono un caso di stretta attualità che non ammette confini geografici perché si tratta di una situazione che si verfica in ogni parte del mondo ed allo stesso tempo non essendo prevedibile coglie sempre alla sprovvista chi ha la sfortuna di capitarci. La situazione si fa più grave se questo si palese in un luogo pubblico dove la vita delle persone è messa in pericolo.

Incendi, come tutelarsi e salvarsi

Gli incendi quando capitano lasciano sempre interdetti e spesso non si ha ne modo ne tempo di riuscire a salvarsi rimanendo intrappolati nelle fiamme.

Metodi ne esistono per riuscire a sfuggire, anche se in situazioni così delicate prevale l’istinto di sopravvivenza dell’uomo e la fortuna di riuscire a trovare uno spiraglio in mezzo alle fiamme ardenti.

Se lo si trova e si riesce ad uscire dalla morsa del fuoco la vita è salva, altrimenti non si hanno purtroppo alternative per tentare una fuga.

Incendio in un ospedale in India, diversi morti

Almeno 10 persone morte a causa di un incendio che si è propagato all’interno del reparto di terapia intensiva dell’ospedale SCB Medical & College Hospital di Odishia, in India.

Come riportato da The Social Post oltre ai morti, anche i medici e gli infermieri, stando ai dati 11, sono rimasti feriti ed ustionati nel tentativo di salvare i pazienti.

Le cause sono ancora in fase di accertamento degli inquirenti che indagano anche sugli standard di sicurezza presenti all’interno della struttura.