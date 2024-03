Inchiesta Perugia: Gasparri, 'De Benedetti ostenta solita superbia'

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – "Leggo una patetica risposta di Carlo De Benedetti nel suo ruolo di proprietario del quotidiano 'Il Domani'. Invece di scusarsi per le gravi vicende che vedono protagonisti esponenti della Procura nazionale antimafia e giornalisti suoi dipendenti ostenta la solita superbia. La libertà e la verità non si difendono agendo in questa maniera. De Benedetti fa riferimento alla sua storia di editore e, in effetti, conferma che i suoi comportamenti sono sempre gli stessi. E noi abbiamo il diritto di pensare sempre le stesse cose su un protagonista così negativo, della vicenda italiana". Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri.