Sei arresti e misure cautelari per imprenditori e un commercialista coinvolti in frodi fiscali

Un’operazione su vasta scala

Un’importante operazione della DDA di Firenze ha portato all’arresto di sei persone e all’adozione di misure cautelari nei confronti di imprenditori e un commercialista. Le indagini hanno rivelato l’esistenza di una consorteria criminale con legami con organizzazioni camorristiche, attiva non solo in Toscana, ma anche in Campania ed Emilia-Romagna. La Guardia di Finanza ha eseguito l’ordinanza del gip del tribunale di Firenze, che ha disposto custodie cautelari e sequestri di beni per un valore complessivo di circa 30 milioni di euro.

Le accuse e i reati contestati

Le accuse mosse nei confronti degli indagati includono l’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio e associazione per delinquere. Nonostante la gravità dei reati, il gip non ha riconosciuto l’aggravante dell’agevolazione mafiosa. Tra gli arrestati, un commercialista di Torre del Greco e due imprenditori livornesi, mentre un terzo imprenditore di Pisa ha ricevuto una misura interdittiva. Le indagini hanno messo in luce i rapporti del commercialista con pregiudicati e soggetti già coinvolti in delitti economico-finanziari.

Un sistema di frode ben organizzato

Le indagini hanno rivelato un sistema di frode complesso, caratterizzato da un illecito distacco di manodopera e indebite compensazioni per estinguere debiti tributari. Le fatture emesse riguardavano operazioni economiche inesistenti, tutte riconducibili a un consorzio con sede a Pontedera. Questo consorzio ha stipulato contratti con aziende del settore delle carni, impiegando circa 600 persone. La procura ha evidenziato come il consorzio e le sue consorziate abbiano rappresentato il fulcro di una catena di fatturazione fittizia, utilizzata per evadere imposte per oltre 28 milioni di euro.

Il legame con la camorra

Un aspetto inquietante emerso dalle indagini è il collegamento tra il denaro derivante da queste frodi e i clan camorristici. Parte dei proventi illeciti sarebbe stata destinata a membri dei clan di camorra di Ponticelli e ad altri gruppi del Casertano. Questo legame evidenzia come la criminalità organizzata non solo operi nel traffico di beni e servizi, ma si infiltri anche nel tessuto economico legale, sfruttando le vulnerabilità del sistema fiscale italiano. La lotta contro queste consorterie è fondamentale per garantire la legalità e la sicurezza economica nel paese.