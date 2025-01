Un caso che scuote il sistema bancario

La Procura di Bari ha avviato un’inchiesta che ha già portato all’iscrizione di ulteriori indagati nel caso di spionaggio dei conti correnti, un episodio che ha sollevato un’ondata di indignazione e preoccupazione tra i cittadini. Al centro della vicenda c’è Vincenzo Coviello, un ex dipendente di Intesa Sanpaolo, licenziato dopo un procedimento disciplinare. Coviello, impiegato nella filiale Agribusiness di Bisceglie, è accusato di aver monitorato i dati di ben 3572 clienti, tra cui figure di spicco della politica, dello sport e dello spettacolo, ma anche comuni cittadini.

Le indagini in corso

Il procuratore Roberto Rossi e l’aggiunto Giuseppe Maralfa stanno coordinando le indagini, che hanno già portato a perquisizioni nei confronti degli indagati. La notizia, riportata da Il Fatto Quotidiano, è stata confermata da fonti inquirenti all’ANSA. Le accuse nei confronti di Coviello includono accesso abusivo ai sistemi informatici e tentato procacciamento di notizie riguardanti la sicurezza dello Stato. Ma non è solo l’ex bancario a trovarsi nel mirino della giustizia: anche Banca Intesa è sotto indagine per responsabilità giuridica degli enti, un aspetto che potrebbe avere ripercussioni significative sul settore bancario.

Le implicazioni legali e sociali

Questo caso di spionaggio bancario non solo mette in discussione la sicurezza dei dati personali, ma solleva anche interrogativi sulla responsabilità delle istituzioni finanziarie nel proteggere le informazioni dei propri clienti. La fiducia nel sistema bancario è un elemento cruciale per il funzionamento dell’economia, e situazioni come questa possono minare gravemente tale fiducia. Le autorità competenti sono chiamate a garantire che vengano adottate misure adeguate per prevenire simili abusi in futuro, e la società civile attende risposte chiare e tempestive.